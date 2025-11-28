Perreolandia 2026 ya tiene line up final: íconos del reggaetón old school aterrizan en Chile

¡Atención nostálgicos del reggaetón! La vieja escuela no muere nunca, y un ejemplo de eso es Perreolandia, el evento de reggaetón old school que regresa este 2026 con un cartel histórico.

El sábado 7 de febrero de 2026, Perreolandia volverá a encender el Club Hípico de Santiago con una jornada dedicada por completo a los ritmos, voces e himnos que marcaron la memoria colectiva de toda una generación.

La nueva edición reunirá a figuras que expandieron los límites del género y que hoy mantienen un estatus legendario, ofreciendo un encuentro único para los fanáticos de la era dorada del reggaetón. Su música, aún vigente en todo el continente, promete un viaje directo a los años en que el movimiento alcanzó su masificación global.

Este es el line up oficial de Perreolandia 2026

El line up de Perreolandia 2026 está encabezado por íconos como Wisin, Lennox, Baby Rasta & Gringo, Ñejo, Trebol Clan, Yaga & Mackie y Don Chezina.

Además, reconocidos Djs nacionales estarán encendiendo la fiesta, entre ellos, Dj Janyi. Aportando aún más energía a una noche que será dedicada al perreo.

El festival rinde homenaje a las raíces del reggaetón y a los artistas que dieron forma a la identidad sonora de los 2000. Cada presentación está pensada para revivir los clásicos que aún resuenan en la memoria colectiva y que siguen siendo parte fundamental de la cultura urbana.

Cómo comprar entradas para el evento

Si quieres asistir a la capital del perreo, puedes comprar tus entradas por el sistema Passline.

El 7 de febrero promete ser una noche épica, donde leyendas del reggaetón se unirán en un solo escenario rememorando lo mejor de la época. La generación del perreo está más activa que nunca, sé parte de este imperdible evento.

