Una de las figuras más queridas de la TV confirma su salida de popular canal nacional: «Voy a reinventarme…»

En las últimas horas, un destacado rostro de TV+ confirmó que ya no seguirá en el canal.

Se trata de Pedro Engel, quien por cinco años fue parte de la señal televisiva. Fue a través de sus redes sociales donde comunicó la noticia, compartiendo una sentida despedida.

En el texto se refirió a sus años en televisión y agradeció todo el cariño del público.

La despedida de Pedro Engel de TV+

«Lo que guardo en el bolsillo del alma, lo que siempre me llevo, es el amor inmenso del público que me sigue», comenzó diciendo.

Para su equipo de trabajo también tuvo palabras, y los describió como «agua necesaria para un mundo sediento de alma».

«Desde las altas esferas se decidió no seguir, triste designio», continuó. Sin embargo, aclaró que entiende que todo se debe a ciclos y estaciones cambiantes.

Siguiendo por esa línea, mencionó que es el inicio de una nueva etapa: «Muere un ciclo, sí, pero el fuego se renueva. Se ha abierto una puerta grande y cruzo el umbral con la certeza terrestre de que no es un paso más, sino un renacimiento».

Además, agregó que tiene la idea de reinventarse, en el área digital. «Voy a reinventarme, con la fe absoluta de que este nuevo escenario digital estará poblado de buena onda y libertad. Hacia allá vamos, en un lugar luminoso, caminando del brazo de un genio, hacia la nueva y rotunda aventura», fueron sus palabras.

La salida de Pedro Engel de TV+ no es casualidad. Hace meses que se han registrado varios movimientos al interior de la señal, entre ellos el espacio noticioso TV+ informa, que también saldrá de pantalla.

