Conmoción en las comunicaciones tras la muerte de destacado periodista nacional

La comunidad periodística chilena enfrenta un profundo pesar tras confirmarse la muerte de Carlos Vega Delgado, reconocido periodista, investigador y escritor, a los 74 años. Formado en la Universidad de Concepción, Vega desarrolló su trayectoria en diversos medios, entre ellos radio La Voz del Sur y los diarios La Prensa Austral y El Magallanes.

La noticia provocó un amplio eco entre sus colegas. Desde el Colegio de Periodistas, su presidente, Elías Barticevic, dedicó palabras de reconocimiento al destacado profesional.

«Carlos fue un formador, enseñó el oficio del periodismo y la investigación», expresó, destacando además que «él puso en la agenda regional temas cruciales como el estudio de los pueblos originarios, los movimientos obreros, la preocupación ambiental y el desarrollo científico», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Este reconocimiento de sus pares es un acto de justicia, memoria y patrimonio».

Trayectoria marcada por la cultura y la investigación

El pasado 11 de julio, durante la conmemoración del Día del Periodista, el Consejo Regional de Magallanes y de la Antártida Chilena del Colegio de Periodistas de Chile homenajeó a Vega por su aporte al desarrollo cultural y profesional en la región y en toda la Patagonia.

En los años 80, el periodista fundó la imprenta y editorial Atelí, que rápidamente se convirtió en un espacio fundamental para nuevas voces literarias. Además, incursionó en la narrativa con obras como La leyenda de Pascualini (1993) y El crimen del Cerro de la Cruz (1994). Consolidando aún más su rol como figura influyente dentro del ámbito cultural.

