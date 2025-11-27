Cris Mj marca un hito al anunciar que se presentará en el Estadio Nacional: Es el primer artista urbano chileno en llegar al recinto

El rumor circulaba, pero finalmente Cris Mj le puso fin a las especulaciones y sorprendió a todos sus fanáticos con un anuncio histórico.

El urbano del momento reveló que realizará un concierto en el Estadio Nacional.

Con una carrera en ascenso y luego de lanzar “Apocalipsis”, su último proyecto musical, el joven será el primer artista urbano chileno que dará un concierto en el gran escenario.

El intérprete de éxitos mundiales como «Noche en Medellín» y «Gata Only» ya había abierto la posibilidad.

Por ejemplo, en el mes de junio, y mientras promocionaba su reciente álbum, comentó en redes sociales: «¿Quién está ready para el Nacional?».

Siguiendo por esa línea, conversó con sus fanáticos a través de un «live» de Instagram. En aquella ocasión, reveló que estaban viendo si realizar su show en el Estadio Nacional o en el Parque Estadio Nacional.

Hace algunas horas, y en conversación con el streamer colombiano Westcol, «El más k suena» confirmó la noticia.

«Quiero dejarte invitado para mi casa, el 10 de abril. Vamos a estar rompiendo el Nacional, el estadio. Vamos a estar en casa y va a ser mi primer estadio. Entonces la gente igual está emocionada con verme», le comentó a Westcol.

«Chica Galáctica»: Lo nuevo de Cris Mj y Westcol

Esta conversación nace en el marco del último lanzamiento de ambos: «Chica galáctica».

Westcol lleva tiempo organizando los «W Sound», un proyecto colaborativo con Ovy On the Drums, reconocido productor que ha participado con grandes estrellas urbanas como Karol G y Anuel AA.

Ahora, el artista más pegado de Chile colabora con el destacado streamer colombiano, haciendo un hit que pretende quedarse con todos los rankings de las plataformas musicales.

