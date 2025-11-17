Popular tarotista acertó en su pronóstico electoral y revela quién ganaría la segunda vuelta: Sorprendió a todos

Las videntes y tarotistas estuvieron bastante activas en la previa de las elecciones presidenciales 2025.

Una de ellas fue Vanny Acosta, quien realizó una predicción en vivo, utilizando su método de las varitas doradas.

La guía espiritual explicó su funcionamiento en el programa Buenos Días, Buenas Tardes de TVR. Según comentó, los palitos se mueven solos y responden con «sí» o «no» dependiendo de la pregunta.

Daniel Valenzuela y Javiera Carvallo, conductores del programa, quisieron saber qué pasará en la segunda vuelta, la que se realizará el próximo 14 de diciembre.

En ese contexto, la tarotista acertó, ya que las varitas pusieron a Jeannette Jara y José Antonio Kast como las dos primeras mayorías: «yo no tengo posibilidad de forzar estas varitas, se mueven solas», señaló en aquella ocasión.

Asimismo, reveló que la diferencia entre ambos no sería mayor al 10%: Acertado.

Siguiendo por esa línea, la comunicadora del programa le hizo una pregunta directa, sin rodeos: «¿José Antonio Kast va a ser el próximo Presidente de Chile?».

Las varitas no demoraron en responder, afirmando a la pregunta y dando el «Sí».

«¿Vamos a tener más platita con el cambio?», preguntó Vanny, recibiendo otra respuesta afirmativa.

¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial?

Luego de los resultados oficiales del Servel dieron por ganadores a Jeannette Jara y José Antonio Kast, ninguno de los candidatos cumplió con la mayoría absoluta, por lo que se realizará una segunda vuelta.

La fecha establecida por el Servel para la segunda votación será el próximo 14 de diciembre.

