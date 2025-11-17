La Corazón On Tour 2025: Revisa el orden oficial de los artistas que se presentarán en Machalí

La espera terminó. A solo días de vivir La Corazón On Tour en el Estadio Guillermo Chacón de Machalí, ya tenemos el orden oficial de salida de los artistas que encenderán esta jornada el 22 de noviembre.

El evento, que abrirá sus puertas desde las 16:00, será una verdadera fiesta familiar y musical de principio a fin, con shows en vivo, Djs, juegos, zonas de comida y toda la energía inconfundible de la Número Uno de Chile.

Y para que te organices, aquí va el orden definitivo con el que se presentarán los artistas.

Orden oficial de los artistas en La Corazón On Tour

Dj Janyi Américo Santaferia Cebolla y Bodoque Paula Rivas Pablito Pesadilla Zúmbale Primo

Y ojito, ya que aún quedan entradas para que puedas asistir a la primera parada de La Corazón On Tour. Sé parte de este evento histórico, acompáñanos en Machalí y disfruta de lo mejor de la música tropical y el humor en una tarde que será inolvidable. Asegura tus entradas a través del sistema Passline.

Además, es importante recordar que existe un concurso activo. Si crees que la suerte está de tu lado, no olvides participar por entradas dobles para La Corazón On Tour. Solo debes llenar un formulario y ya estarás participando por tickets para el gran festival familiar.

