Cony Capelli respondió en vivo a declaración de José Antonio Neme y causó reacciones en el estudio: «¿En serio?»

En el reciente capítulo de Fiebre de Baile, le revelaron a Cony Capelli las palabras que José Antonio Neme dijo sobre ella. Fiel a su estilo, la ex Gran Hermano decidió responder en plena transmisión.

Fue luego de recibir la evaluación del jurado cuando Juan Pablo Queraltó le contó lo que había dicho el rostro de Mega. Es importante recordar que el animador se encuentra reemplazando a Diana Bolocco.

En ese contexto, y luego de una aplaudida presentación, JP Queraltó le comentó que un comunicador del canal vecino se había referido a ella.

«José Antonio Neme dijo que tú eres uno de los rostros más interesantes de la farándula chilena hoy en día, ¿Qué te parece?», le consultó el animador.

La reacción de Cony Capelli a las declaraciones de José Antonio Neme

Siguiendo por esa línea, el rostro de televisión quedó sorprendida al enterarse de las palabras de Neme. Incluso, bromeó sobre una «oferta» de otro canal.

«Mira, ¿en serio? ¿Me está coqueteando el Mega?», respondió en modo humorístico

«No, no no no usted es de acá», aseguró Juan Pablo Queraltó entre risas.

«Estoy feliz, contenta, y muchas gracias a Neme, siempre me da palabras muy bonitas, de eso se trata», reflexionó.

“Ojalá tratarnos todos así, bien, con palabras positivas», concluyó la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile.

Diana Bolocco se ausentó a Fiebre de Baile: ¿Qué pasó?

Según informó Queraltó, un cuadro de influenza imposibilitó a Diana Bolocco para que asistiera al programa de Baile.

«A la Dianita le mandamos un beso gigante, porque está enfermita. Un aplauso de todo el público», la animó el comunicador, quien fue reemplazado por su rol en el Backstage por Emilia Daiber.

