Aseguran que Tonka Tomicic fue bajada de importante actividad de la Teletón 2025 debido a un auspiciador

Tras varios meses lejos de la pantalla, Tonka Tomicic retomó su presencia mediática gracias a su participación en El Internado, el reality gastronómico de Mega. Aunque su regreso ha sido paulatino, todo indicaba que recuperaría visibilidad durante la próxima Teletón, programada para el viernes 28 y sábado 29 de noviembre.

Sin embargo, su presencia en la cruzada solidaria no cayó bien en todos los sectores. Según informó El Filtrador, algunos auspiciadores manifestaron reparos frente a la participación de la animadora, generando tensiones en la antesala del evento.

De acuerdo con el citado medio, una de las marcas asociadas como sponsor oficial habría solicitado expresamente que Tomicic no formara parte de uno de los hitos más representativos de la jornada: la tradicional corrida familiar. Frente a esta petición, la organización optó por acceder.

La molestia de Tonka Tomicic

Fuentes vinculadas al evento explicaron al medio, que al comienzo, el auspiciador solo manifestó su «disconformidad». Sin embargo, a medida que avanzaron las conversaciones, dejó clara su instrucción: bajar a la animadora de la actividad. La decisión, además, habría llegado a oídos de Tonka, quien se habría molestado al conocer los reclamos y el desenlace.

Con esto, Tomicic finalmente no participará de la corrida familiar del Banco de Chile–Visa, aunque desde la producción esperan que pueda asumir otros roles durante las distintas etapas de la campaña solidaria.

