¡Minutos de terror! Equipo de Mega es atacado en plena transmisión del matinal: «Corrámonos. ¡Se sale de control la situación acá, está loco!»

El matinal Mucho Gusto vivió una tensa mañana luego de que un equipo del programa fuera atacado a pedradas mientras entrevistaba al alcalde de La Florida, Daniel Reyes, en plena vía pública.

El móvil liderado por el periodista Danilo Villegas se había trasladado hasta Avenida Departamental, en el límite entre La Florida y Peñalolén, para cubrir un operativo municipal contra una feria navideña irregular instalada en el sector.

En medio del despacho, y mientras el alcalde explicaba los detalles del procedimiento, un grupo de desconocidos comenzó a increparlos desde la vereda contraria.

Los gritos no tardaron en escalar y pronto empezaron a lanzar piedras y trozos de cemento hacia el equipo de prensa. La transmisión captó el momento exacto en que uno de esos proyectiles cayó a escasos centímetros del jefe comunal.

Ante la creciente violencia, Villegas advirtió en vivo lo que estaba ocurriendo: “Cuidado, cuidado, están tirando una piedra. Corrámonos. Se sale de control la situación acá. Corrámonos, no nos expongamos. No nos vaya a pasar algo acá”. Segundos después insistió: “Alcalde, corrámonos de acá. Está vuelto loco”, antes de cortar la entrevista para buscar un lugar más seguro.

La reacción desde el estudio

En el estudio, la escena generó indignación. José Antonio Neme fue tajante al ver las imágenes: “Ahí debería entrar un carabinero y usar su arma de servicio. ¡Un par de tiros y se acabó el asunto! ¡Y se acabó!”, reclamó.

Luego añadió: “Nada de andar tirando piedras porque no me gusta lo que dice la autoridad. Qué significa eso, por favor”.

Su compañera, Karen Doggenweiler, también lamentó el episodio: “Es el mundo al revés, porque es la gente que está trabajando, o la gente que va a su trabajo en el paradero, quienes tienen que resguardarse porque los tipos se creen amos y señores de ese territorio”.

Pese al ataque, el alcalde Reyes decidió permanecer en el lugar para, según dijo, no dar ventaja a quienes intentaban intimidarlo, mientras equipos de seguridad municipal trataban de estabilizar la situación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mega (@mega.tv)

También puedes leer en Radio Corazón: Resurge antigua predicción de Latife Soto que se habría cumplido esta semana: «Será muy sorpresivo…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google