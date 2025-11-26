Humorista nacional arremete con duras declaraciones contra su ex pareja: «Pantallazos y fotos de las asquerosidades que hacía»

En las últimas horas, una reconocida comediante utilizó sus redes sociales para arremeter contra su ex pareja.

Se trata de Pau San Martín, quien es popularmente conocida como «Profe Pau» y que compartió un extenso desahogo contra su ex, acusándolo de mentiroso y difamador.

Fue a través de sus historias donde la standupera lo acusó de crear versiones falsas, con el fin de justificar una infidelidad.

Pau San Martín y acusación contra su ex pareja

«¿Hasta cuándo hablas mentiras sobre mí para justificar que me cagaste? Ningún cahuín que inventís supera las joyas de pantallazos y fotos que tengo de las asquerosidades que hacía», comenzó diciendo.

Siguiendo por esa línea, aseguró tener pruebas en su contra. Sin embargo, no las hará públicas, ya que, según explicó, su molestia radica en la difamación de la que fue objeto para beneficio de otros. «Pa’ qué difamarme en un medio que yo misma te metí», lanzó.

Asimismo, en otro video, le pidió a sus seguidores que no lo increparan, para no darle visibilidad, que es lo que estaría buscando.

«Los narcisistas necesitan ser protagonistas y tener el control del relato«, comentó, acusándolo de hacerse la víctima.

«No necesita más pantalla de la que acabo de dar recién; yo sé que le va a llegar ese mensaje», concluyó la compañera de Ignacio Socias.

Cabe destacar que la comediante reveló que su ex pareja habría hablado mal de ella, incluso con conocidos y colegas cercanos. Por este motivo, habría generado desconfianza en su entorno.

