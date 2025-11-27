Maura Rivera revela una lamentable pérdida familiar a meses de la trágica muerte de su padre

No han sido días fáciles para Maura Rivera. Durante la noche del miércoles, utilizó sus redes sociales para comunicar una sensible pérdida familiar: su abuelita.

La ex chica Rojo compartió una serie de registros en sus redes sociales, acompañados de palabras reflexivas que despiden a su querido familiar.

La sensible pérdida que enluta a Maura Rivera

A través de su Instagram, señaló que «Vuela a los brazos de tu amor, abuela. Ayer soltamos tu mano para que tu alma se eleve y descanse en paz».

Además, agregó que «Gracias por tanto, gracias por dejar huellas imborrables en mi vida, en mi corazón y mente. Gracias por siempre tener un hogar para mí en los momentos que más lo necesité, gracias por cuidarme y protegerme».

Respecto a su relación, la bailarina evidenció que era bastante cercana: «Mi segunda mamá, quien también me crió. Buen viaje a la eternidad».

Rápidamente, Maura Rivera recibió grandes muestras de apoyo y reacciones de parte de sus seguidores.

«Mucho amor para ti y tu familia, amiga»; «Tu abuelita te cuidará, siempre, será tu ángel», fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron en redes sociales.

Es importante recordar que el fallecimiento de la abuela de Maura Rivera sucede a tres meses del deceso de su padre.

Fue debido a un trágico accidente que su padre perdió la vida, luego de ser atropellado por una motocicleta.

«Es muy difícil para mí crear este post, pero él fue mi papá, quien me dio la vida y de quien estaré eternamente agradecida por eso. Partió de una manera abrupta e injusta», señaló en aquella ocasión.

«No tuvimos una relación fácil, marcada con altos y bajos, sé que nadie te enseñó a ser papá, pero te perdono y te perdoné viejo, sin rencores. Que tu alma se eleve y descanses en paz», cerró.

