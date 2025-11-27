Es el youtuber de habla hispana más famoso, visitó Chile y terminó pidiendo perdón por una peculiar situación: «La mayor cagada de mi vida»

Esta semana, el youtuber español Ibai Llanos visitó Chile para crear contenido para su canal y redes sociales.

En ese contexto, reveló una peculiar situación que vivió en su estadía… y guarda relación con el completo.

«No estoy muy seguro de hacer este vídeo, la verdad. De hecho, si sois escrupulosos y os dan asco ciertas cosas, os recomiendo que deslicéis. Pero si no, quedaros porque así también lo utilizo para pedir disculpas y también cuento algo que para mí ha sido totalmente histórico y quiero que se quede en el recuerdo«, comenzó diciendo.

Ibai Llanos reveló particular situación que vivió durante su estadía en Chile

¿Qué le pasó? El influencer indicó que «Yo, por lo general, me cuido mucho. El tema es que estoy en Latinoamérica y he decidido comer lo que me apetece. Como sabéis, a mí hacer vídeos de comida me encanta y entonces en Chile decidí probar la comida callejera chilena. Principalmente completos, que los chilenos sabréis lo que es. Yo empecé a comer completos de muchos tipos, uno detrás de otro».

«Fui a entrenar un poco de fuerza, salí a correr también y nada, el día avanzaba con tranquilidad. Resulta que llego al hotel y tenía ganas de cagar. Bueno, resulta que me siento en el baño y lo que hice fue una auténtica atrocidad. La mayor cagada de toda mi vida, con mucha diferencia, pero con mucha diferencia», añadió Ibai Llanos.

El exponente español de stream reconoció que «yo he llegado a pesar 170 kilos. He comido mucho, cosas que ni esperaríais. Pero hice en Chile la mayor cagada de toda mi vida».

En modo de representación, adjunto la foto de una serpiente en un wc, sumado al pantallazo del chat con un amigo, a quien le mandó un registro.

«Atasqué el baño. ¿Vale? Estaba en un hotel de Chile. Yo me tenía que limpiar el culo, evidentemente. Pero antes de limpiar el culo, le voy a dar al botón para que la mierda se vaya (…) No se iba. En Latinoamérica, al parecer, en Sudamérica, no hay escobilla. No sé por qué. A todos los hoteles que he ido, no hay escobilla», continuó.

«Bueno, tuve que pedir ayuda. O sea, me siento fatal, pero tuve que llamar al de mantenimiento del hotel. No había manera de que eso pasara. Jamás en mi vida había llamado a nadie porque he atascado un baño. Jamás, pero tuve que llamar al de mantenimiento», revelando que el hombre que trabajaba en el lugar logró solucionar el problema.

«Me siento muy mal y muy avergonzado. Estuve sin limpiarme el culo durante 15 o 20 minutos, porque antes de llamarle intenté pensar de todo (…) La mayor cagada de toda mi vida, con mucha diferencia, la he hecho en Chile y en Santiago de Chile, que ese dato quede para los chilenos y para los completos y las marraquetas», reconoció el español.

