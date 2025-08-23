Tragedia en Puente Alto: Padre de Maura Rivera y suegro de Mark González fallece en accidente

La mañana de este sábado 23 de agosto, se dio a conocer una terrible tragedia que enluta a Maura Rivera y Mark González. Según reportes de diversos medios, el padre de la bailarina habría fallecido tras ser atropellado.

El accidente habría ocurrido en Puente Alto, cuando la víctima cruzó la calle, preliminarmente, en un lugar habilitado, pero habría sido impactado por un motociclista.

Fallece padre de Maura Rivera y suegro de Mark González

Según consignó el medio La Hora, el padre de Maura Rivera, y suegro de Mark González, habría fallecido la mañana de este sábado en Puente Alto.

Acorde al medio citado, una motocicleta que circulaba en la comuna, por avenida Gabriela, en dirección oriente, atropelló a un peatón al llegar a la calle Coquimbo.

Según información del mencionado medio, se reportó que la víctima cruzó por un paso habilitado y con semáforo en funcionamiento. El hombre falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

Hasta el momento, no hay declaraciones ni de Maura Rivera ni de Mark González, que actualmente están radicados en Estados Unidos. Tampoco se han referido al hecho a través de sus redes sociales.

A pesar de eso, la cuenta de Instagram de Maura Rivera ya se encuentra llena de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores. Por ahora, no se conoce mayor información sobre el hecho, a la espera de que las autoridades entreguen más detalles.

