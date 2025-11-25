Latife Soto advierte «cosas horribles» para la segunda vuelta y su nueva predicción sacude la carrera presidencial

No queda nada para la segunda vuelta presidencial. El próximo 14 de diciembre se realizará la votación que dará como resultado al nuevo mandatario de nuestro país.

En ese contexto, diversos tarotistas se han manifestado. Una de ellas, Latife Soto, quien ya ha entregado diversas predicciones.

Fue en el espacio digital que realiza con José Antonio Neme, donde la guía espiritual reveló que Jeannette Jara podría ser traicionada por un hombre.

«Es una semana de traiciones. Vienen muchas traiciones. Un hombre va a traicionar a una mujer muy conocida. Antes había buena onda, pero ahora se van a repetir las traiciones», comenzó diciendo, sin decir ningún nombre.

Asimismo, le preguntó a las cartas por un nombre en específico: «Es una mujer que ya ha recibido algunas traiciones. Voy a preguntar si es Jeannette Jara».

Al poco tiempo, sus sospechas fueron confirmadas. «Es un hombre que está muy molesto con ella y la va a traicionar. Sí, es ella», aseguró.

¿Traición política a Jeannette Jara? Esta es la predicción de Latife Soto

«Van a seguir las traiciones para ella», continuó Latife.

Incluso, sus palabras fueron más allá: «Vienen traiciones súper feas. Se le vienen cosas horribles», señaló la tarotista.

«Hay mucha gente de su partido que nunca la quiso de candidata. Entonces por eso, como no la quieren… porque ella es súper simpática y todo, pero ojo, tiene un carácter fuerte», continuó.

Asimismo, añadió que: «En esta carrera presidencial, de aquí a esa fecha (14 de diciembre), se va a saber de algunos negocios que se hicieron, en el que están metidos algunos de los candidatos».

«Se van a empezar a saber cositas raras, pero la política es así», cerró Latife Soto sobre la segunda vuelta presidencial.

