Esta fue la reacción de Emeterio Ureta al enterarse de que será abuelo: «No te puedo creer…»

En la jornada del lunes, Tita Ureta dio a conocer que será madre por primera vez, junto a Spiro Razis, su pareja 16 años mayor.

Si bien la animadora ya tenía meses embarazada, decidió mantenerlo en secreto, hasta ayer.

Fue en conversación con la Revista Ya donde reveló la noticia, además, utilizó sus redes sociales para realizar un post donde escribió sentidas palabras.

«Primero tuve miedo de no quedar. Con el paso del tiempo me lo cuestioné: hoy en día vas a un ginecólogo y ya te mandan automáticamente al especialista en fertilidad. Yo ya había tenido pólipos, venía asustada por la historia de mi mamá. Veo en mi entorno lo difícil que está siendo ser mamá. No veo la maternidad como algo obvio», reflexionó.

Además, explicó que «Mi marido tiene 49, va a ser papá con 50. Mi papá fue papá los 45 conmigo. Él quería ser papá hace rato. Él está feliz, es el más emocionado de todos».

La reacción de Emeterio Ureta a la noticia de que será abuelo

En ese contexto, el rostro de Mega subió un registro de cuando le revela la noticia a su padre, Emeterio Ureta.

Según se aprecia en el video, el empresario se encontraba en su hogar cuando su hija le confesó la noticia, con una imagen de la ecografía.

El «Marqués de El Arrayán» quedó impactado. Al enterarse de la noticia se saca sus lentes y se pone de pie para abrazar a su hija.

«No te puedo creer. Bendiciones», fueron sus palabras.

Además, Emeterio también utilizó sus redes para festejar la noticia, posteando una foto con su hija, donde escribió: «Noticia de último minuto. Mi Titita está esperando guaguita».

También puedes leer en Radio Corazón: Reconocida animadora reveló que se encuentra embarazada de su pareja 16 años mayor: «Es algo que siempre soñé…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google