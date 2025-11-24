Romeo Santos revela el título y fecha de su próximo álbum con cameo de Prince Royce: «Better Late Than Never»

¡No paran las sorpresas! Romeo Santos confirmó de manera oficial el título de su nuevo álbum: «Better Late Than Never».

El anuncio se realizó mediante un reel que posteó a través de sus redes sociales, y que ha generado mucha expectación en sus fans.

En un paisaje paradisiaco, Romeo Santos se encuentra en un yate, y a su lado aparece Prince Royce, dejándonos un anuncio épico que en pocas horas ya ha explotado las plataformas digitales.

El nuevo proyecto de Romeo Santos tiene como fecha de estreno el día 28 de noviembre, y la expectación de sus seguidores a nivel mundial va en crecimiento.

El anuncio rápidamente fue tendencia en redes sociales, además, la aparición de los máximos exponentes de la bachata confirma los rumores de una posible colaboración.

Desde inicios de 2025 que se hablaba de una colaboración soñada entre Romeo Santos y Prince Royce, esto luego de pasar juntos la celebración de Año Nuevo junto a sus familias,

Con el registro, estaríamos a solo días de presenciar un antes y un después en la carrera musical de los artistas.

«Mejor tarde que nunca» será el sexto álbum de estudio del «Rey de la Bachata», el cual por fin verá la luz luego de su anuncio, que fue hace siete meses.

