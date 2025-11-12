Popular futbolista fue descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Recientemente, un reconocido jugador de fútbol ha estado en la palestra mediática luego de que se viralizará un video que posteó su esposa.

El sujeto en cuestión es Moumi Ngamaleu, seleccionado nacional de Camerún y actual jugador del Dinamo de Moscú, equipo de la liga rusa.

Su esposa, la influencer Nikki Sey lo descubrió teniendo relaciones en su departamento con otra mujer. En consecuencia, lo grabó y subió el registro a redes sociales.

En ese contexto, la creadora de contenido detalló el suceso, donde delata a su ex pareja.

«Al regresar a casa, encontré numerosos mensajes íntimos con otras chicas en el teléfono de Ngamaleu y los publiqué inmediatamente en mi canal de Telegram», señaló en conversación con el medio People Talk.

Asimismo, también dio a conocer que encontró a la figura de Camerún teniendo relaciones en el mismo domicilio en el que vivían.

Además, precisó que sus sospechas comenzaron luego de que el deportista comenzara a comportarse de manera extraña. Por lo mismo, comenzaron las sospechas y decidió pillarlo «chanchito» llegando a su casa de sorpresa.

Le Camerounais Nicolas Moumi Ngamaleu (Dynamo Moscou) se fait surprendre en flagrant délit d’infidélité par sa compagne, Nikki, créatrice de contenu russe Alertée, elle s’est rendue chez lui avec une amie. La police a dû forcer la porte après le refus du joueur de les laisser… pic.twitter.com/9VvPo0qZWa — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) November 10, 2025

El registro que delata al futbolista

En el video, se puede apreciar a Moumi Ngamaleu notoriamente desconcertado, y siendo desalojado en contra de su voluntad por miembros de la policía del país.

Luego, tras percatarse que estaba siendo grabado por su ex señora, se decidió por abandonar el inmueble sin oponer resistencia.

Rápidamente, el video se viralizó en redes sociales y miles de cibernautas están hablando del tema.

