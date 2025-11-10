La grave denuncia que realizó conocido personaje de las redes sociales: «Por primera vez en mi vida siento temor real de ser víctima de un delito»

No han sido días fáciles para Fran Órdenes, influencer conocida como «La voz femenina de la Universidad de Chile».
La creadora de contenido e hincha del cuadro azul se encuentra pasando por una compleja situación, que dio a conocer a través de sus redes sociales.
Fue mediante su Instagram donde reveló que ha sido constantemente acosada en su propio domicilio, poniendo en riesgo su integridad.
«No es típico en mí compartir este tipo de cosas, nunca he hecho una “funa”, pero siento la necesidad de hacerlo por seguridad y también por conciencia. En las últimas semanas, he estado viviendo una situación muy difícil. Una persona a la que no conozco ha intentado subir dos veces a mi domicilio. Se presenta ante el conserje como “mi amigo”, algo que es totalmente falso», comenzó relatando la personalidad de redes sociales.
Esta fue la decisión de Fran Órdenes tras ser acosado por un desconocido
Además, agregó que «la segunda vez fue aún más insistente. Cuando el conserje le pidió que me llamara, él respondió que justo le habían robado el celular afuera. (una excusa que claramente no tiene sentido, porque esa persona no tiene mi número ni ha tenido contacto conmigo). Hace un tiempo también recibí flores anónimas. En ese momento lo tomé como un gesto sin importancia, ahora todo me tinca que está conectado».
Por lo mismo, Fran Órdenes tomó la decisión de realizar una denuncia: «Por miedo a que algo pueda pasar, decidí mudarme inmediatamente. Hice la denuncia en Carabineros, el caso ya fue derivado a Fiscalía, y estoy siguiendo todos los pasos legales correspondientes, pero como sabemos, la justicia en Chile funciona mal y no tenemos resguardo las mujeres cuando estamos pasando por situaciones como estas», cerró la influencer.
