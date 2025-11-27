La Gran Rueda vuelve a Viña del Mar: Cuándo, dónde y venta de entradas

¡Alerta de panorama! Ya se acercan las vacaciones y nada mejor que disfrutar de diversas actividades en familia.

En ese contexto, un ícono turístico regresa a Viña del Mar. Se trata de La Gran Rueda, atracción que ha cautivado a miles y permite ver la Ciudad Jardín desde una perspectiva única e inigualable.

Esta iniciativa tiene como fecha de inicio el 4 de diciembre y terminará el día 1 de marzo del 2026.

Regresa la Gran Rueda a Viña del Mar

La Gran Rueda se alza como la más alta del país, alcanzando una impresionante altura de 33 metros. Esta imponente estructura es completamente nueva, de origen neerlandés y cuenta con las más estrictas certificaciones de seguridad internacionales. Se proyecta como una oportunidad para que personas de todas las edades vivan una experiencia que elevará todos los sentidos.

La experiencia incluye una guía cultural de los grandes hitos que se podrán apreciar desde las alturas, permitiendo a los visitantes conocer y entender mejor la historia de Viña del Mar y Valparaíso.

Entradas y fechas para disfrutar de La Gran Rueda

Si no te quieres perder esta experiencia inolvidable, podrás adquirir tus entradas a través del sistema PuntoTicket y en los tótems que se encuentran en el recinto.

Es importante señalar que los visitantes podrán acceder a un 20% de descuento al pagar con la app Copec Pay.

«Con cada producción, buscamos acercar al público a eventos que destacan por su calidad y creatividad, elevando el estándar local y alineándose con lo mejor de Europa y el mundo», señalaron desde la productora de la atracción turística.

