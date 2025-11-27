La predicción de Álvaro Santi sobre quién será el próximo presidente de Chile: Suceso paranormal en vivo sorprendió a todos 

Una predicción de Álvaro Santi sorprendió a todos en el marco de la segunda vuelta de las elecciones 2025.

Es importante recordar que el médium ya había lanzado una predicción meses antes, adelantando que avanzarían José Antonio Kast y Jeannette Jara.

“Hay una gran confusión. La gente no está muy clara. Aquí tenemos a dos candidatos que aparecieron, Jara y Kast, porque probablemente son ellos los que van a competir”, fueron sus declaraciones.

Además, en aquella ocasión expuso que «ellos permanecen en este proceso juntos, pero sigo insistiendo, para mí es un hombre, y en la psicografía es la letra K la que aparece con más brillo».

Álvaro Santi y su nueva predicción: Señaló quién sería el próximo presidente de Chile

En el marco de la segunda vuelta presidencial, el psíquico utilizó la psicografía para revelar quién sería el nuevo mandatario, recordando que acertó con quienes avanzaban.

«Acá yo puse las iniciales de ambos. Esta es una predicción que ya se cumplió, por qué yo dije que esto iba a estar entre Jara y Kast», le recordó a los televidentes.

«Si ustedes se fijan en las líneas de Jara están en un sentido descendente, y las líneas de Kast están en un sentido ascendente. Por lo tanto, para mí, el próximo presidente sería Kast», continuó.

“Sabemos que esto tiene la posibilidad de ir cambiando en el tiempo, veo que el resultado no ha cambiado mayormente. Para mí se sostiene: Kast sería el próximo Presidente de Chile”, sentenció Santis.

Pero ojito, ya que alertó sobre un posible «conflicto más entre ellos».

«Que algo diga Kast respecto de Jara…» alcanzó a decir antes de que se cayera un bastón, impactando en el espacio.

“Este bastón yo lo dejo ahí porque ya está actuando como un oráculo hace rato. En todos los capítulos que he venido con un bastón, en un momento determinado, se cae. Me da la sensación que está como confirmando algo ese bastón», explicó sobre lo sucedido.

