Aseguran que panelista de Hay que decirlo se enfureció debido a invitación de su expareja al programa: «Se escuchó un grito…»

En la reciente edición de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos dio a conocer una inesperada situación que afectó al espacio farandulero «Hay que decirlo».

La influencer reveló el motivo de la ausencia de una de las panelistas del espacio a comienzos de esta semana. Esto tendría que ver con la presencia de la ex pareja de una de las panelistas.

Se trata de Paulina Nin, quien no podía creer que Giancarlo Petaccia sería uno de los invitados al programa de espectáculos que es conducido por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez.

Según explicó, todo sucedió luego de que «La Leona» hablara con fuentes cercanas al programa de Canal 13.

La reacción de Paulina Nin

“Paulina Nin se enteró en la mañana. Llegan las pautas del programa y Paulina Nin lee la pauta que dice ‘visita de Giancarlo Petaccia’ al set de Hay que decirlo”, comenzó diciendo.

«Lo que comentan fuentes cercanas a la producción y fuentes cercanas a Paulina Nin, es que se escuchó un grito desde aquí hasta Miami: ‘No voy a asistir a este programa’, dijo: ‘Bajo ningún punto de vista yo voy a compartir un set de televisión con ese caballero’”, continuó.

«La Paulina no quiso estar y se tomó el día libre», reveló, motivo de su ausencia ese día en el programa.

Vale recordar que Paulina Nin y Giancarlo Petaccia fueron pareja entre el año 1999 y el 2002, luego de conocerse en el programa «La Mañana del 13».

También puedes leer en Radio Corazón: ¡Escándalo en la UC! Graban a estudiantes teniendo relaciones en campus de la RM: fueron reiteradas ocasiones

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google