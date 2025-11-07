La fuerte confesión de Mario Ortega tras salida de Mundos Opuestos: «No teníamos cepillo, teníamos que lavarnos los dientes con ceniza»

Recientemente, se vivió una nueva jornada de eliminación en Mundos Opuestos. En esta ocasión, Mario Ortega fue el nuevo eliminado de la competencia, quien perdió frente a Samira Jalil en una prueba que exigía velocidad y destreza.

En este contexto, es que el reconocido ex chico reality alzó la voz luego de su eliminación, entregando detalles de su experiencia en el encierro.

Mario Ortega y su experiencia en Mundos Opuestos

Fue en conversación con La Cuarta donde Ortega reveló que «Fue complejo, lo sentí bastante pesado, o duro, y creo que hay muchos factores al respecto que provocaron que lo sintiera de esa manera. Primero, muchos años sin haber entrado a un proyecto como reality. Yo también estaba mayor. Tengo 38 años en estos momentos, pero a diferencia del último, que tenía 29… Entonces se nota la diferencia. Casi 10 años y yo noté la diferencia».

Asimismo, se refirió a las extremas condiciones del pasado: «“Estuvimos nosotros más de un mes, casi dos meses sin cepillo de dientes, por ejemplo”.

«No teníamos cepillo, no teníamos donde reposar. Me refiero a que no teníamos colchones donde dormir. Teníamos un montón de paja y nosotros, con las telas que nos daban como para taparnos, teníamos que envolverla para que simulara un colchón. Entonces, eso nos iba lesionando cada día», continuó.

Siguiendo por esa línea, confesó que realizar las actividades diarias era un reto: «Para tomar agua teníamos que hacer todo un ejercicio, ir afuera, llenar una jarra con agua y después volver al fogón. Y ponerlo ahí entre medio del fogón donde corrías el riesgo de quemarte la mano. No teníamos cepillos, teníamos que lavarnos los dientes con ceniza».

«Pasé en el infierno (…) Mira, imagínate, el último reality que yo estuve fue hace casi diez años. Más, casi trece años. Entonces, yo no lo sentí tan fuerte, no me pegó tanto como el actual. Como te digo, muchos factores… Y otra cosa también es la brecha generacional. Porque había mucho joven, mucho niño», cerró el icónico participante de realities.

