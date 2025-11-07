¡Con tu entrada ya estás participando! Compra tu ticket y podrás concursar en el Meet & Greet con los artistas de La Corazón On Tour 2025

La Corazón On Tour sigue sumando sorpresas. A pocas semanas de su esperada primera edición, llegamos con una experiencia única para los auditores más fanáticos: un Meet & Greet exclusivo con los artistas del festival, que se realizará el 22 de noviembre en el Estadio Guillermo Chacón de Machalí.

Sí, así como lo lees, todos quienes tengan su entrada para La Corazón On Tour estarán participando automáticamente por la posibilidad de conocer, saludar y tomarse fotos con los artistas que harán vibrar el escenario: Américo, Santaferia, Paula Rivas, Zúmbale Primo, Pablito Pesadilla, Zúmbale Primo y Cebolla y Bodoque.

Será una oportunidad única para compartir con tus ídolos, vivir el del show desde adentro y llevarte un recuerdo inolvidable de esta primera versión del festival que promete hacer reír y bailar a un multitudinario público, que será parte de la primera parada del tour: Machalí

Así que ya lo sabes, compra tu entrada, disfruta del evento familiar, y si la suerte está de tu lado, conocerás a los destacados artistas que estarán presentes en La Corazón On Tour.

¿Cómo comprar entradas para La Corazón On Tour?

No te puedes quedar fuera de este gran festival. Las entradas están disponibles a través del sistema Passline y puedes elegir entre los diversos sectores disponibles.

Además, es importante mencionar que existe una promoción vigente. En esta, puedes adquirir dos entradas para cancha general por $30.000 o dos entradas para Cancha VIP por $50.000.

El evento comenzará a las 16:00 horas y contará con un ambiente más que divertido, para que disfrutes junto a toda la familia.

Se parte de nuestra primera gira, no te quedes abajo de La Corazón On Tour.

