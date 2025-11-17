Concurso: ¡No te quedes fuera! Participa por entradas para La Corazón On Tour 2025 en Machalí

La cuenta regresiva para La Corazón On Tour ya empezó y en Radio Corazón no queremos que nadie se quede fuera de esta tremenda fiesta que aterriza el 22 de noviembre en el Estadio Guillermo Chacón de Machalí. Por eso, llegamos con el manso concurso, ¡estaremos regalando entradas dobles para que vivas este evento como se debe!

La jornada promete música, baile, artistas increíbles y toda la energía de Número Uno de Chile. Y tú puedes ser parte, y participar es más fácil que la tabla del uno.

¿Cómo participar por entradas para La Corazón On Tour?

Para participar por el sorteo de entradas, solo debes seguir estos pasos:

Completa el formulario que encuentras en esta nota. Asegúrate de ingresar tus datos correctamente. ¡Listo! Con eso ya estás participando por entradas para el gran evento que se realizará en Machalí.

Si no quieres depender de la suerte, te recordamos que aún quedan entradas disponibles para disfrutar de este festival, que contará con la presencia de tremendos artistas que harán bailar, cantar y reír a un multitudinario público. Estas las puedes adquirir a través del sistema Passline.

¿Qué artistas se presentarán?

La Corazón On Tour tendrá lo mejor de la música tropical. Además, el humor tampoco puede faltar, por lo que se armó un line up de lujo tremendos artistas.

Cebolla y Bodoque

Américo

Santaferia

Paula Rivas

Pablito Pesadilla

Zúmbale Primo

