«Me patearon dos días antes de mi lanzamiento»: Rostro de TV confirmó el término de su relación a días de importante evento

Una reconocida personalidad de redes sociales y televisión impactó a sus seguidores al revelar que atraviesa un quiebre amoroso. Lo más sorprendente, es que sucedió días antes de un evento de moda en el que lanzó diseños para una marca de carteras.
La mujer en cuestión es Laura Prieto, quien entregó detalles en conversación con Alfombra Roja: «Estoy soltera, chiquillos. No quiero funar a nadie, pero me patearon dos días antes de mi lanzamiento».
Luego, explicó como está viviendo el proceso. «Es una mezcolanza de como un duelo que estoy viviendo, porque es una relación que yo tenía muchas expectativas, trabajé mucho para que eso funcionara, pero tampoco puedo opacar todo el trabajo que he hecho. Si hay algo que me da estabilidad es mi trabajo, porque amo lo que hago. Yo vibro con cada cosa que hago».
«Y también mis amigos, las chiquillas de Lilás que están apoyándome, así que tengo el corazón explotando de amor», continuó.
Laura Prieto se encuentra viviendo «un duelo»
Es importante destacar que la ex Calle 7 hizo pública su relación en el mes de agosto, donde habló de un músico llamado Cristóbal, quien había conquistado su corazón.
«Estamos pololeando», escribió en aquella ocasión, junto a una foto donde aparecía con su pareja en ese entonces.
