Auditor contó historia en El Chacotero Sentimental que nadie se vio venir: «Aventura con mi carabinera» Este auditor reveló una historia que dejó a todos boquiabiertos. Resulta que se involucró con una carabinera, encendiendo la sirena del amor. 10 Nov, 2025. 17:49 hrs Por Diego Muñoz