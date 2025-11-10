  • EN VIVO

Auditor contó historia en El Chacotero Sentimental que nadie se vio venir: «Aventura con mi carabinera»

Este auditor reveló una historia que dejó a todos boquiabiertos. Resulta que se involucró con una carabinera, encendiendo la sirena del amor.

10 Nov, 2025. 17:49 hrs

 

