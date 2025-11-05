Las graves amenazas que se lanzaron participantes y remecen «El Internado»: «Te reviento» y «me voy a encargar personalmente»

El Internado ha tenido tensos momentos desde su emisión, y los ánimos están más caldeados que nunca.

En la emisión del capítulo de este miércoles, se revelará un fuerte enfrentamiento entre Tom Brusse y Maluco, esto luego de que el ex Mekano discutiera fuertemente con Camila Nash.

La pelea escaló rápidamente, y el DJ Francés-marroquí lanzó una amenaza que sorprendió a todos.

Todo ocurrió mientras Maluco observaba una discusión entre Carla Ochoa y Daniella Campos y lanzó que: «Después va a caer en la clínica otra vez».

Sus declaraciones no cayeron nada bien en Camila Nash, quien respondió rápidamente: «Cállate, pareces un viejo cahuinero acá atrás».

El ex Mekano no guardó silencio: «Cállate vo po hue…». Nash alzó la voz nuevamente, insultando de vuelta: «Vieja cul…», recibiendo el mismo insulto de vuelta: «Sí, vieja, cul…».

Las aguas no se calmaron, y fue tal el grado de tensión que la creadora de contenido decidió exponer sus sentimientos luego del episodio.

«Ha estado hablando todo el rato, agrediendo a los compañeros que están nominando, luego le digo ‘no seas ridículo, ya vas a tener tu momento, por favor, cállate’, y me dijo ‘cállate vo’, y yo le dije ‘pareces una vieja culiá chismeando acá atrás’, y me dijo ‘vieja culiá’», según adelantó ADN.

«Me acabo de sentir agredida, me abre los ojos y se dirige a mí de manera violenta. Eres un violento, un agresivo y un flaite, wey», le dijo Camila Nash, quien lleva años viviendo en México.

La fuerte amenaza de Tom Brusse en El Internado

Quien mostró su enojo fue Tom Brusse, que mandó un recado sin filtro para el brasilero: «Maluco, si faltas el respeto a mi mujer o a otra mujer, te reviento».

El ex integrante de Mekano no mostró temor frente a la amenaza, y respondió que «ella me faltó el respeto a mi primero, no voy a caer en tu show, no vengas a buscarme».

El DJ respondió, para dar por cerrada la discusión: «Si faltas el respeto otra vez a una mujer, me voy a encargar personalmente».

