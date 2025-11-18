Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

¡Tremendo concurso! Como todos los años, nuestros amigos de RadioActiva traen su gran concurso navideño, que cuenta con un premio que es de no creer.

En este 2025, se unen a Curifor para cambiar la vida de los auditores. Pero ojito, ya que todos pueden participar.

Este evento comenzó en el año 2011, y mediante diversos premios ha cambiado la vida de familias completas, quienes han ganado premios como autos, departamentos y grandes cantidades de dinero.

Cómo es tradición, el sorteo llamado «RadioActiva te cambia la vida» ya está disponible, y en esta ocasión, pretender cambiar la vida de una familia completa.

¿Cuál es el premio y cómo participar en el sorteo navideño de RadioActiva?

Este año, son dos los premios que están en juego, y que tú te podrías ganar siguiendo los pasos indicados.

En primer lugar, un vehículo marca Jaecoo 5, modelo J5 Prime 1.5 CVT9 de color blanco (patente y permiso de circulación incluidos). Además, la suma de 5 millones de pesos.

¿Cómo participar por estos tremendos premios? Es muy fácil. Lo primero que debes hacer es adquirir el ticket navideño, este se compra a través de Ticketmaster por solo $1.000.

Luego, quedaras en los registros y tendrás que ser paciente y esperar el llamado que hará RadioActiva el día 24 de diciembre, fecha en la que se hará el sorteo del gran premio.

Por lo mismo, es muy importante que en esa jornada estén muy pendientes al teléfono.

Sin embargo, para ganar hay que contestar el llamado y no decir nada previamente, solo la siguiente frase: «RADIOACTIVA 92.5 SÓLO SE VIVE UNA VEZ».

RadioActiva te cambia la vida: El concurso histórico de la 92.5

El tradicional concurso de RadioActiva lleva cambiando vidas desde el año 2011, con increíbles premios como autos Chevrolet del modelo Spark, Sonic, Tracker e incluso un Corvette.

Además, en años anteriores también se han sorteado departamentos, viajes al caribe y millones de pesos.

Tú también puedes ganar, sigue los pasos y no te quedes fuera del gran concurso de la 92.5.

Estos son todos los ganadores que ha tenido el concurso navideño de RadioActiva:

2011: Nataly (Chevrolet Spark)

2012: Paula Fuentes (Chevrolet Sonic)

2013: Elizabeth Uribe (Chevrolet Tracker)

2014: Francisco Navarro (Corvette)

2015: Loreto Lineros (Chevrolet Spark GT)

2016: Diego Riquelme (Departamento + Chevrolet Prisma)

2017: Johanna Santana (casa y auto) y Cassandra Lozano (viaje al caribe)

2018: Patricia Urriola, Felioe Morales, Ignacio Pizarro, Carolina Velásquez, Deissy Valdebenito, Vanessa González, Kateherine Saldaña, Alex Vásquez, Mauricio Delgado, Oswual Navas y Carla Briceño (1 millón de pesos cada uno).

2019: Susan (departamento)

2020: este año se entregó una bicicleta, Nintendo Switch, Televisión, Lavadora, secador de pelo, bono de 100 mil pesos y vacaciones a Cancún.

2021: Patricia – Ivonne (tabla y bici eléctrica), Marjorie, Edgardo, Jennifer y Roxana (Gift Card Buale), Rene, Fernando, Carol, Francisca (500 mil pesos cada uno), Cinthia, Eduardo y Erick (un millón cada uno) y Fernanada (5 millones)

2022: Anonio Zuñiga (10 millones de pesos), Valeria – Nataly (viaje a Brasil), José, Cristián y Verónica (Gift Card Buale de dos millones de pesos)

2023: Alexis Montecinos y Esther Lobos (Gift Card Buale de tres millones de pesos), Pilar Uribe y Franchesca Castro (Gift Card Buale de dos millones de pesos), Héctor Mora (vehículo Kaiyi y 12 millones de pesos)

2024: Maribel Guzmán (vehículo Kaiyi y 12 millones de pesos).

