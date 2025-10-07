Corte Suprema de EE.UU. pone fin al caso de Mane Swett: Esta fue la dolorosa noticia que recibió en batalla por su hijo

Después de una larga y desgastante lucha judicial, la actriz Mane Swett recibió una dura noticia desde Estados Unidos. La Corte Suprema decidió no acoger la solicitud presentada por su defensa, poniendo fin al proceso que mantenía contra su expareja, el escritor John Bowe, por la custodia de su hijo.

El conflicto se arrastra desde fines de 2022, cuando el menor viajó a Estados Unidos para pasar las fiestas con su padre y no regresó a Chile. Desde entonces, la intérprete inició todos los pasos legales posibles bajo el Convenio de La Haya, que regula los casos de sustracción internacional de menores. Sin embargo, ninguno de los tribunales estadounidenses le dio la razón.

La primera sentencia en su contra fue emitida por la Corte del Segundo Distrito del Sur de Nueva York, que determinó que el niño ya estaba “asentado” en Estados Unidos tras un año viviendo allá. Luego vino una segunda derrota en la Corte de Apelaciones, y finalmente la última esperanza: la Corte Suprema, que revisó el caso el 29 de septiembre.

Pocos días después llegó la respuesta más temida: “Petición DENEGADA”, según consignó T13. Con esa decisión, se cerró definitivamente el camino para que Mane pudiera traer de vuelta a su hijo a Chile.

La dolorosa situación de Mane Swett

Aunque el proceso legal terminó, la situación personal de la actriz sigue siendo muy difícil. Su hijo, de 13 años, quedó bajo custodia permanente del padre. Mientras que Mane solo puede visitarlo en Estados Unidos y bajo las condiciones impuestas por la justicia norteamericana.

Durante una de las apelaciones, la defensa de Swett explicó que “el comportamiento del menor, tras la retención ilícita, reflejó aún más el grado de influencia indebida. Su relación con su madre se volvió distante y hostil”.

Además, señalaron que “rechazó el afecto físico de su madre y expresó su enojo por el litigio. Su otrora estrecha relación con su hijo ha sido reemplazada por silencio y distanciamiento, todo siguiendo un patrón de manipulación”, según consignó ADN.

Cabe recordar que, tras la separación en 2013, Mane tenía la custodia del niño. Pero en 2023, John Bowe pidió quedarse con él, aprovechando que la actriz estaba en Chile y sin una dirección fija en Estados Unidos.