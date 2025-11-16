El divertido «fail» de notera de Tu Día en vivo: entrevistó a reconocida actriz sin reconocerla y esto fue lo que pasó

La mañana en Tu Día dejó uno de esos momentos televisivos que se vuelven inolvidables. Mientras realizaba un despacho desde el Estadio Nacional, la periodista Ana María Silva protagonizó un inesperado «fail» en vivo: entrevistó sin darse cuenta a una reconocida actriz chilena.

Todo ocurrió cuando Silva se encontró con una mujer que avanzaba protegida del sol con una sombrilla. La notera, enfocada en comentar el intenso calor, destacó el ingenioso accesorio… sin advertir que estaba frente a Catalina Saavedra, la premiada protagonista de La Nana.

El «fail» de notera de matinal Tu día

La confusión quedó al descubierto segundos después, cuando desde el estudio José Luis Repenning y Priscilla Vargas, entre risas, le hicieron notar lo sucedido.

“Era la Cata Saavedra, Anita, la actriz”, precisaron desde el panel, mientras Silva abría los ojos sorprendida.

“¿Era la Cata Saavedra? No la reconocí por los lentes”, se excusó la periodista, aún incrédula por el involuntario error.

Al verla intentar buscar a la intérprete entre la multitud para disculparse, Repenning optó por calmar la situación. “Tranquila, Anita”, le pidió, sugiriendo que lo mejor era dejar el episodio atrás.

En tanto, a unos metros de distancia, Catalina Saavedra levantó una mano en señal amistosa, indicando que debía seguir con su camino para cumplir con su deber cívico. El momento ya había pasado.

