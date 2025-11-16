  • EN VIVO

Este fue el peculiar regalo que vocales de mesa le rechazaron a Cathy Barriga en plena votación

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, vivió un tenso momento cuando llegó a ejercer su voto, tras ofrecer un regalo a los vocales de mesa.

16 Nov, 2025. 14:06 hrs
Cuando Cathy Barriga llegó a votar a Maipú, ofreció galletas a los vocales de su mesa. Sin embargo, el presidente de mesa se opuso rotundamente, porque los podrían acusar de cohecho.

Es por esto, que la exalcaldesa tuvo que guardarse sus galletas, y dejó otro momento incómodo, cuando en la salida se tropezó y casi se cae junto a la prensa.

