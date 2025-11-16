Este fue el peculiar regalo que vocales de mesa le rechazaron a Cathy Barriga en plena votación

Cathy Barriga llegó a votar sola porque su esposo se quedó en la casa descansando. Llevó galletas para los vocales de mesa, pero el jefe de local le dijo que los podían acusar de cohecho, lo mismo de lo que está acusada ella y su esposo por el desfalco a Maipú #Elecciones2025 pic.twitter.com/6K4j9wDQ3D — Honor Y Gloria ❤🔥 Jara Presidenta (@JoviNomas) November 16, 2025

Cuando Cathy Barriga llegó a votar a Maipú, ofreció galletas a los vocales de su mesa. Sin embargo, el presidente de mesa se opuso rotundamente, porque los podrían acusar de cohecho.

Es por esto, que la exalcaldesa tuvo que guardarse sus galletas, y dejó otro momento incómodo, cuando en la salida se tropezó y casi se cae junto a la prensa.

