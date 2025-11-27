Latife Soto acertó predicción y se juntó con popular comunicadora: La dejó en shock con nuevo presagio

A inicios de esta semana, Tita Ureta sorprendió al anunciar que será madre por primera vez.

Por lo mismo, una antigua predicción de Latife Soto comenzó a reflotar en redes sociales, la que hablaba de una comunicadora que anunciaría su embarazo.

«Ojo, que hay una mujer que puede estar embarazada. Es una mujer famosa, va a ser una sorpresa, y parece que guardó óvulos. Esto va a ser muy sorpresivo y si sale en tus cartas, es porque puede ser en tu canal (Mega)», le dijo a José Antonio Neme.

Cuando realizó aquella predicción, no entregó nombres, pero rápidamente se vinculó con la animadora de Mega.

En ese contexto, ambas hablaron del tema en la reciente emisión de La Hora de Jugar, donde se juntó la guía espiritual y Tita Ureta en el estudio.

Tita Ureta y Latife Soto hablan sobre la “bendición”

«Yo siempre he querido hombrecito», señaló Tita Ureta.

Sin embargo, la tarotista planteó lo contrario: «Yo me puedo equivocar, pero sale una mujer». Asimismo, entregó detalles sobre la posible personalidad del bebé que viene en camino.

“Va a tener un carácter súper fuerte. Te vas a acordar de mí en unos añitos, porque la palabra ‘no’ no se va a poder usar. Así que a prepararse”, agregó Latife Soto, sorprendiendo a la hija de Emeterio Ureta.

«Pobre de mi marido, no le basta conmigo», respondió Ureta, en modo de broma.

Latife continuó con sus predicciones: «Traerá harta plata, va a ser deportista».

Para cerrar, aseguró que con la llegada del nuevo integrante familiar, habrá un cambio positivo.

«Sabes que, viene como por otra oportunidad. Esta personita, espiritualmente, pidió volver, como una reencarnación (…) Te va a enseñar que tienes que aprender a tener paciencia con las personas, porque eres muy estructurada», concluyó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google