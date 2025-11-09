«Te vieron con mi ex» y «Busca fama»: El descargo de Ignacia Michelson contra Cony Capelli y Diego Venegas tras comprometedor video

Este viernes, Cony Capelli dio una extensa entrevista a Diana Bolocco, en Podemos Hablar, de Chilevisión. La bailarina repasó su carrera, sus éxitos y derrotas. Entre eso, también habló sobre las «traiciones» que ha recibido.

Entre tanto, mencionó a Ignacia Michelson, a quien conoció en la primera temporada de Gran Hermano, donde formaron una amistad, que al parecer ya no existiría.

El descargo de Ignacia Michelson contra Cony Capelli y Diego Venegas

En Podemos Hablar, Cony Capelli habló sobre su amistad con la chica reality, y comentó: «Para estar vigente hay personas que están dispuestas a hacer mucho. Tienen que vender incluso a sus amistades para poder estar vigentes. Me ha pasado con tantas personas, pero quizás el que me golpeó un poco más fue Ignacia, la Michelson y Michael Roldán«.

Ahora, Ignacia Michelson reaccionó a este mensaje fiel a su estilo, usando sus historias de Instagram: «¿Hablando de códigos en la televisión? ¿Y los tuyos? Ayer mismo te vieron con mi ex«, escribió junto a una foto.

Cabe recordar que Ignacia Michelson y Diego Venegas se conocieron en Mundos Opuestos, y tras una intensa relación en el encierro, terminaron hace solo un par de semanas.

Ahora, surgió en las redes un comentado video, en el que supuestamente se ve a Cony Capelli y Diego Venegas a los besos en un carrete:

Ignacia Michelson también aprovechó el boom del video para mandarle un mensaje a su ex, Diego Venegas: «Y al final me diste la razón. Busca fama. Aún hay personas que creen en él. El tiempo siempre me da la razón», escribió la chica reality.

