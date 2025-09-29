Ricardo Arjona confirma octavo concierto en el Movistar Arena: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

La «Arjonamanía» no para. Ricardo Arjona sigue rompiendo récords, y no fueron suficiente 7 conciertos totalmente agotados en Santiago.

Recientemente, el artista dio a conocer que tendrá otra fecha en Chile, esta se suma a sus shows de los días 5, 7, 9, 12, 13, 14 y 16 de junio de 2026, los que se encuentran sold out.

La nueva presentación de Ricardo Arjona será el día 18 de junio de 2026. El amor del público chileno es innegable, y se materializa en filas virtuales infinitas y conciertos totalmente agotados.

Ricardo Arjona en Chile: Cómo comprar y precio de las entradas

La venta de entradas para la nueva fecha de Ricardo Arjona en Chile será este martes 30 de septiembre a las 11:00 horas.

Es importante mencionar que los boletos los puedes adquirir a través del sistema Puntoticket. Los precios varían y van desde los $45.000 hasta los $273.775 dependiendo del sector.

¡Y ojito! Ya que existe un descuento del 20% con Banco Falabella.

Estos son los precios para la nueva fecha de Ricardo Arjona en el Movistar Arena:

Ricardo Arjona anuncia nuevo proyecto discográfico

Otra gran noticia para los fanáticos de Ricardo Arjona es el anuncio de un nuevo proyecto discográfico llamado «Lo que el seco no dijo».

Esta será la continuación de su último trabajo y según ha comentado el propio artista, se trata de una de las producciones más personales y sólidas de su carrera. Es la primera vez que comparte dos discos inéditos en un mismo año, lo que hace aún más especial este regreso.

Arjona comenzará la gira en su tierra natal, donde realizará 15 funciones en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias durante el mes de noviembre.

La gira, que promete superar los 150 conciertos alrededor del mundo, comenzará en el lugar que lo vio nacer, y no en cualquier escenario: será en el teatro que él mismo ha declarado como su favorito.

