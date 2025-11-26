¡Escándalo en la UC! Graban a estudiantes teniendo relaciones en campus de la RM: fueron reiteradas ocasiones

Una polémica inesperada remeció a la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Esto ocurrió luego de que circularan en redes sociales varios videos que exhiben a una pareja de estudiantes teniendo relaciones sexuales en plena jornada académica.

En los registros, al menos tres según la comunidad universitaria, se ve a dos alumnos de College repitiendo estos actos. Ocurren en distintos puntos del Campus San Joaquín. Las imágenes fueron captadas por compañeros que presenciaron la situación, según consignó The Clinic.

Uno de los videos muestra incluso una escena insólita. “A pocos metros hay un profesor explicándole en el pizarrón un ejercicio a otro estudiante”, según describió el citado medio. La difusión masiva de los registros desató indignación y preocupación entre los estudiantes.

La respuesta de College UC

Frente a la controversia, el Centro de Estudiantes de College publicó un comunicado donde marcó una postura categórica. “Condenamos tajantemente cualquier actitud incívica”, señalaron.

La organización recordó que “nuestros espacios académicos, de estudio y de convivencia no deben dar cabida a este tipo de conductas. Ningún estudiante de la universidad merece verse expuesto a situaciones de esta naturaleza”.

El centro de alumnos anunció también medidas concretas: “una denuncia formal a Secretaría General”. Además, mencionaron acciones destinadas a “adoptar medidas responsables frente a hechos que afectan la convivencia y el respeto dentro de nuestra comunidad”.

