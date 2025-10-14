Polémica por controversial comentario de Raquel Argandoña a María José Quiroz en Fiebre de Baile: llaman a denunciar al CNTV

Las redes sociales se han alborotado luego de una ácida crítica que lanzó Raquel Argandoña en la reciente emisión de Fiebre de Baile.

Esto fue luego de la presentación de la comediante María José Quiroz, quien ha sido una de las participantes más competitivas en lo que va de programa.

La temática de la noche fue «Fusión Latina», y la humorista logró vencer a Faloon Larraguibel luego de un empate en la votación.

El público critica a Raquel Argandoña tras desatinado comentario en Fiebre de Baile

No obstante, el dictamen final de Argandoña no cayó para nada bien, ya que opinó del cuerpo y vestimenta de la ex Morandé con Compañía.

«Tu vestuario, horrible, no te favorece para nada esta noche. No me gusta, el amarillo te hace ver mucho más ancha en televisión, y eso tú lo sabes porque trabajas en cámara», partió diciendo.

María José no guardó silencio, y respondió rápidamente: «Uno no elige su vestuario».

En ese contexto, la participante agradeció él apoyó que le han brindado: «Muchas gracias a la gente que está acá, al jurado, a quienes están en la casa… yo no me tenía fe y el cariño ha sido impresionante».

“Represento a la mujer chilena, así como chica, que le queda todo mal… las mujeres me escriben y me admiran porque he mostrado que con este cuerpo y este porte se puede bailar”, cerró, apuntando hacia las críticas de «La Quintrala».

Es importante mencionar que María José Quiroz ha ganado todos sus duelos hasta el momento, lo que la convierte en una de las mejores calificadas del programa.

También puedes leer en Radio Corazón: Regresa el Día del Cine 2025: ¿Cuándo y dónde ver las mejores películas por $2.000?

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google