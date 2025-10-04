Rauw Alejandro en Chile 2025: Este sería el posible setlist con el que se presentará en nuestro país

Rauw Alejandro tendrá nuevamente un concierto en nuestro país, específicamente, el «zorro» se presentará en el Movistar Arena el próximo 13, 14 y 15 de octubre.

Este será el primer concierto de su gira «Cosa Nuestra World Tour» en Sudamérica, después de que el artista pasara por Estados Unidos, Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Italia, España, entre otros.

Este sería el posible setlist con el que Rauw Alejandro se presentará en nuestro país

El artista puertorriqueño había anunciado en un principio dos fechas en Chile, pero tras éxito de venta, agregó una tercera, el próximo lunes 13 de octubre.

Cabe destacar que este show será el primero de Rauw Alejandro en Sudamérica, en medio de su gira mundial «Cosa Nuestra World Tour«. Luego de pasar por nuestro país, el artista seguirá su gira en Argentina, Brasil y Colombia. El recorrido terminará con sus presentaciones en México y finalmente Puerto Rico.

En cuanto al setlist del tour, se han filtrado versiones de los conciertos anteriores en Estados Unidos y Europa, en medio de la misma gira. Es por eso, que cuentas de fans de Rauw Alejandro, como @akaelzorro, han recopilado lo que, si se da la lógica de repetir los shows, sería el setlist para los 3 conciertos en Chile:

Punto 40 IL Capo Panties y Brasieres Déjame Entrar Santa Mil Mujeres Tattoo Fantasías El Efecto Desesperados Revolú Commited La Old Skul No Me Sueltes Touching The Sky Todo De Ti Carita Linda Amar De Nuevo 2/Catorce S E X P L A Y L I S T 1 DILUVIO Khé? Pensándote Se Fue Pasaporte Baby Hello Cosa Guapa Ni Me Conozo Cosa Nuestra Tú Con Él Espresso Martini Baja Pa Acá Que Pasaría… Lokera 2:12 AM Desenfocao’ SEXXXMACHINE

Obviamente, esto es mera especulación con base en lo que ha presentado en sus conciertos anteriores de la misma gira, y podría cambiar en los próximos shows. Sin embargo, puedes hacerte una idea de qué esperar para el concierto. Ahora, solo queda esperar hasta su presentación para saber con qué nos sorprenderá Rauw Alejandro.

