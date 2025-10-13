  • EN VIVO

«Escupiendo tachuelas en el litoral central»: Auditor dejó a todos con piel de gallina en El Chacotero Sentimental

Iván de 4.6 abrió su corazón y llamó a La Número Uno de Chile para confesar una historia de impacto. Escúchala a continuación.

13 Oct, 2025. 18:34 hrs

