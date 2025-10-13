«Escupiendo tachuelas en el litoral central»: Auditor dejó a todos con piel de gallina en El Chacotero Sentimental Iván de 4.6 abrió su corazón y llamó a La Número Uno de Chile para confesar una historia de impacto. Escúchala a continuación. 13 Oct, 2025. 18:34 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor confesó en El Chacotero Sentimental su pequeño problema al ser patas negras: «No importa el porte, importa como lo uses» Auditora confesó en El Chacotero Sentimental que tuvo de amante a su jefe por casi un año: «En la noche donde el otro y después en la casa» Chiquilla hizo reír a los auditores del Chacotero Sentimental con íntima confesión: «Me pidió que le metiera un dedito en…» Auditor sorprendió en El Chacotero Sentimental con su peculiar rubro: «Me contratan para ser el tercero en la fantasía» En exclusiva: Karla Melo sorprendió al revelar las grandes artistas que la acompañaran en su show en Sala Metrónomo Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado