Tras histórica presentación, TVN presenta maratón de 31 Minutos: Esta es la fecha y hora para disfrutar de la transmisión

¡Atención fanáticos de Tulio Triviño y compañía! El fenómeno de 31 Minutos sigue más vivo que nunca. Luego de arrasar con su presentación en el Tiny Desk Concerts de NPR Radio (que ya supera los 6 millones de reproducciones en apenas 4 días) TVN prepara una sorpresa imperdible para todos los nostálgicos y nuevas generaciones que se han enamorado del noticiero más divertido de la televisión.

Este domingo 12 de octubre, desde las 16:30 horas, la señal infantil y cultural de TVN, NTV, transmitirá una maratón con los mejores capítulos de 31 Minutos. Una jornada ideal para disfrutar en familia y revivir las aventuras de Tulio, Juan Carlos Bodoque, Juanín y todos los entrañables personajes que han marcado a grandes y chicos.

TVN transmitirá maratón con lo mejor de 31 Minutos

La iniciativa busca celebrar el gran momento que vive el programa, que ha vuelto a estar en boca de todos gracias a su presentación llena de humor, música y nostalgia. Además, TVN recordó que varios capítulos clásicos que no se encuentran actualmente en YouTube estarán disponibles en esta transmisión especial.

Y eso no es todo. Si no puedes esperar hasta el domingo, el canal público también lanzó una maratón online a través de su cuenta oficial de YouTube, donde ya puedes disfrutar de algunos de los episodios más recordados de la serie.

Así que ya lo sabes: prepara las cabritas y el sillón, porque este fin de semana vuelve el noticiero más querido de Chile.

