Por qué Rodrigo “Guatón” Salinas no participó en el Tiny Desk de 31 Minutos

El pasado lunes 6 de octubre, el querido programa chileno 31 Minutos hizo su esperado debut en el prestigioso Tiny Desk de NPR, conquistando al público internacional con su inconfundible humor, qué mezcla crítica social y nostalgia, llevando a los auditores a un viaje en el tiempo.

Pero, entre los aplausos y la emoción, una ausencia llamó la atención: la de Rodrigo “Guatón” Salinas, histórico intérprete de personajes como Juanín Juan Harry y Mario Hugo. Las redes no tardaron en preguntarse: ¿por qué no apareció en esta presentación?

Fue el propio Salinas quien despejó las dudas durante una conversación con su amigo y colega Fabrizio Copano, donde abordó el tema, siempre fiel a su estilo. «Todos saben que me echaron por ordinario, soy muy cuma para eso», bromeó entre risas. Luego explicó que su estilo no calzaba del todo con la línea actual del show, comentando con picardía que había hecho “el curso con Don Carter” y que allí “se le pasó la mano”.

De Chile para el mundo: El exitoso Tiny Desk de 31 Minutos

Los entrañables personajes de 31 Minutos viajaron junto a su equipo durante el fin de semana pasado, mientras que la grabación oficial tuvo lugar el 29 de septiembre.

Los ensayos se llevaron a cabo en un galpón de Santiago, adaptado especialmente para replicar el formato característico del popular programa.

En ese contexto, el esperado debut del show chileno se concretó el lunes 6 de octubre, como parte de la iniciativa “El Tinky Takeover”, que celebra el Mes de la Música Latina.

La presentación de 31 Minutos tuvo una duración de poco más de 20 minutos, e incluyó el siguiente setlist:

Mi Equilibrio Espiritual

Bailan sin Cesar

Objeción Denegada

Calurosa Navidad

Mi Muñeca me Habló

Arwrarwrirwrarwro

Yo Nunca Vi Televisión (Y Luego Sí Pero Después No)

