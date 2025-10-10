«El jurado no solamente evalúa el baile, también predominan otras cosas, como las redes sociales, las polémica, y el rating»

En la jornada del pasado martes, se emitió la primera eliminación de una participante de Fiebre de Baile. Quien abandonó los estudios de Chilevisión fue Ignacia Cifuentes, seleccionada nacional de esgrima.

Entre los nominados se encontraba Cifuentes, acompañada de Raquel Castillo, quien fue salvada por apoyo popular, por lo que finalmente Kike Acuña y la deportista quedaron al borde de la eliminación.

Finalmente, la decisión fue eliminar a Ignacia Cifuentes, y en redes sociales se manifestaron por la decisión: «Si siguen con esa base de criterio, la gente se aburrirá».

Ignacia Cifuentes rompe el silencio tras eliminación de Fiebre de Baile

La primera eliminada conversó con FMDOS, donde se sinceró luego de la decisión de los jueces.

«Fue muy ameno desde el día uno, todo el mundo estaba muy pendiente. Siempre me hicieron sentir muy segura. Mis compañeros también un 7. Me hicieron sentir muy incluida, pese a que no era parte del círculo, refiriéndome a la televisión«, comenzó diciendo.

Además, agregó que su participación no estuvo exenta de roces: «Al final hubo un par de deslices con una participante, pero imagino porque ella también está ligada al mundo de la farándula».

Respecto a sus relaciones dentro del espacio, contó que tuvo gran afinidad con Daniela Castro, Princesa Alba y Cony Capelli.

Asimismo, evaluó su eliminación, comentando que entiende que la televisión va más allá de una simple participación. «Evidentemente, es un programa para la tele, es un show, entonces el jurado no solamente evalúa a la gente por el baile, sino que también predominan otras cosas, como las redes sociales, quien hace más polémica, quien hace más rating«, señaló.

«Entonces si soy bien objetiva y eso predomina, no creo que haya sido injusto. Pero obviamente, si hablamos en temas de baile o de dedicación y todo eso, sí fue un poco injusto», concluyó respecto al programa de baile.

