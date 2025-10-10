Crisis emocional adolescente en Chile: estudio pionero en Ñuñoa revela alarmantes cifras de salud mental

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, un innovador estudio desarrollado en Ñuñoa ha revelado la preocupante situación emocional que viven muchos adolescentes en Chile. La investigación, impulsada por la Universidad UNIACC junto a la Municipalidad de Ñuñoa, contempló la aplicación de cerca de 4.000 encuestas en 17 establecimientos educacionales. El objetivo fue comprender en profundidad las necesidades y desafíos que enfrentan los jóvenes en materia de salud mental.

El decano de la Facultad de Psicología de UNIACC, Gabriel Urzúa, subrayó la importancia de mirar más allá de los números: “Cada cifra tiene rostro, cada síntoma tiene contexto y cada adolescente merece ser reconocido y escuchado con respeto”. Este enfoque busca rescatar la dimensión humana detrás de los datos. Además, promueve una mirada empática que sirva de base para políticas públicas más efectivas y sensibles a la realidad juvenil.

Resultados alarmantes e implicancias para la salud mental juvenil en Chile

La Corporación Cultural de Ñuñoa presentará los resultados preliminares del estudio el 24 de octubre. Mientras tanto, el informe final se proyecta para fines de diciembre de 2025. Este documento incluirá un componente cualitativo en proceso de análisis, que permitirá profundizar en las experiencias y percepciones de los adolescentes sobre su bienestar emocional.

Este estudio se enmarca en un contexto nacional donde la salud mental adolescente es una preocupación creciente. Según datos recientes, un 60 % de los jóvenes en Chile presenta síntomas relacionados con depresión, ansiedad o estrés. Sin embargo, solo un 16,5 % ha accedido en algún momento a atención profesional para tratar estas condiciones.

La iniciativa de Ñuñoa y UNIACC representa un esfuerzo significativo por visibilizar y abordar esta problemática desde una perspectiva local y comunitaria. Este estudio pionero no solo aporta datos valiosos sobre la salud mental adolescente en Ñuñoa. Si no que también establece un precedente para otras comunas del país. Estas pueden desear comprender y atender las necesidades emocionales de sus jóvenes de manera integral y respetuosa.

