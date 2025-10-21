Día del Cine 2025: Hoy martes 21 y miércoles 22 sigue la promoción de entradas desde $2.000 en todo Chile

¡No te lo puedes perder! Con una gran convocatoria comenzó el Día del Cine 2025, que el lunes reunió a más de 70.000 personas en salas de todo el país.

Hoy martes 21 y mañana miércoles 22 de octubre continúa la promoción, permitiendo que espectadores de Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y CineStar, a lo largo de todo Chile, puedan disfrutar de los mejores estrenos a precios especiales.

Es importante destacar que las entradas para salas tradicionales 2D, 3D, Aera, Dolby Atmos y Play tienen un valor de $2.000, mientras que los formatos especiales como IMAX, 4DX, Prime, Premium y MX4D se podrán ver por $4.000.

La promoción está disponible durante los tres días de la jornada, sujeta a la programación de cada sala.

¿Qué películas se pueden ver en El Día del Cine 2025?

En la cartelera destaca una gran variedad de películas, para que puedan disfrutar grandes y chicos, haciendo de este día un panorama familiar inolvidable.

Entre los esperados estrenos se encuentran Teléfono Negro 2, La Máquina (The Smashing Machine) y Tron: Ares. Además, se suman películas para toda la familia como Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas, La Hermanastra Fea y La Tortuga Roja.

Asimismo, también se encuentran disponibles en cartelera exitosas películas como El Conjuro 4 y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba-Castillo Infinito.

No te pierdas la oportunidad: hoy martes 21 es la segunda jornada del Día del Cine 2025, y mañana miércoles 22 será el cierre de esta edición.

