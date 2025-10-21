La predicción de Latife Soto que impactará todo el espectáculo nacional: adelantó posible embarazo de mujer que «tiene sus años»

Siguen las predicciones de Latife Soto. La tarotista ha sido noticia en los últimos días por sus vaticinios relacionados con la política, mundo del espectáculo y desastres naturales.

Es más, recientemente, se viralizó una predicción acertada, que podría cambiar el panorama en el marco de las futuras elecciones presidenciales.

En ese contexto, a través de sus clásicas transmisiones vía Instagram, la guía espiritual lanzó un presagio luego de observar las cartas que le tocaron a José Antonio Neme, con quien suele transmitir todas las semanas.

«Ojo, que hay una mujer que puede estar embarazada. Es una mujer famosa, va a ser una sorpresa, y parece que guardó óvulos. Esto va a ser muy sorpresivo y si sale en tus cartas es porque puede ser en tu canal», comenzó diciendo.

Además, luego de las declaraciones, el rostro de Mega quedó con la duda y se preguntó de quién hablaba Latife.

Algo desconcertado, el comunicador consultó: «¿Alguien guardó óvulos y se embarazó?».

«Sí, algo de un tratamiento», respondió la tarotista, mientras observaba fijamente sus cartas.

Latife Soto impacta con predicción de embarazo

Entre medio de dudas, José Antonio Neme declaró que no tenía idea «quién puede ser». Por lo mismo, Latife Soto le entregó un par de pistas.

«Es buenamoza, tiene sus años ya, no es jovencita. Viene una guagüita», continuó.

Luego de los indicios, le consultó: «¿Será la Coté Quintanilla?».

«No, la Coté no», fue tajante la tarotista.

Luego, Latife le indicó que leyera las reacciones de los seguidores, que se encontraban bastante activos en el chat. En ese sentido, un nombre se repetía constantemente: Tonka Tomicic.

«A lo mejor es ella, pero alguien va a tener una guagüita. No sé si de tu canal u otro, pero vamos a saber que a alguien se le agranda la familia», cerró Latife Soto.

