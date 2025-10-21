Qué se sabe del presunto parricidio en La Reina: Padre habría asesinado a sus dos hijos de 17 años

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga un estremecedor caso ocurrido en la comuna de La Reina. Se sospecha que un hombre de 62 años habría asesinado a sus dos hijos gemelos de 17 y posteriormente se habría quitado la vida. El hecho, catalogado preliminarmente como un posible doble parricidio con suicidio, conmociona a la Región Metropolitana.

Cerca de las 19:30 horas del sábado, el cuñado del hombre, quien es su vecino, descubrió los cuerpos sin vida del padre y sus dos hijos. Los encontraron en una vivienda ubicada en calle La Cañada.

Al inicio, los investigadores consideraron la posibilidad de un robo con homicidio. Sin embargo, descartaron la hipótesis. Comprobaron que todas las pertenencias estaban adentro del inmueble.

Luego, evaluaron que las muertes podrían haber sido causadas por inhalación de gas. Sin embargo, Bomberos confirmó que no había fuga ni indicios de este tipo en la casa.

De esta manera, la principal línea investigativa apunta a que el adulto habría asesinado a sus hijos y luego se suicidó. La madre de los adolescentes se encontraba en Bariloche al momento del crimen. Identificaron al hombre fallecido como un fotógrafo profesional oriundo de Isla de Maipo. Estaba separado de la madre de los jóvenes.

Nuevos antecedentes sobre presunto doble parricidio en La Reina

El fiscal Francisco Lanas, de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, explicó: “la información preliminar que tenemos es que se trata de dos jóvenes de 17 años y un adulto de 62 años. Están investigando cuáles serían las causas de muerte relativas al hallazgo”.

Por su parte, la subcomisaria Constanza González, de la Brigada de Homicidios de la PDI, señaló: “las personas estarían siendo examinadas, no podríamos determinar todavía origen de las lesiones ni causa del fallecimiento. Pero, como señaló el fiscal, hasta el momento podríamos descartar la hipótesis de un robo debido a que hasta el momento no hemos encontrado indicios que sugieran esa causa”.

Recientemente, nueva información ha surgido respecto a este caso. En las últimas horas, revelaron que el hombre, llamado Eduardo Cruz-Coke era un trabajador de la Teletón.

«Fue un gran profesional que, con su talento, dedicación y generosidad, contribuyó a dar vida a muchas de las historias que compartimos en el programa Teletón», informaron.

Asimismo, los gemelos habrían sido parte del instituto, según las redes sociales del padre.

