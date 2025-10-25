Tragedia en el automovilismo: Destacado piloto chileno y su pareja mueren en accidente vehicular en Argentina

El fin de semana pasado, un destacado piloto nacional, Erick René «Coyote» Paredes Vargas, sufrió un accidente de tránsito junto a su pareja, Laura del Carmen Rosas Velásquez, en donde ambos fallecieron.

La tragedia tuvo lugar en Río Grande, Argentina, luego de que la pareja cruzó la cordillera para comprar un vehículo especializado para competir.

Destacado piloto nacional y su pareja mueren en accidente vehicular en Argentina

Erick René Paredes Vargas era conocido como Coyote en el mundo del automovilismo, y pertenecía a la Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo (ADELFA).

Según consignó el medio La Voz, el piloto viajó a Argentina junto a su pareja desde Porvenir, en la región de Magallanes, para comprar un Renault Clio, adaptado para competir.

Acorde al medio citado, la pareja decidió probar el vehículo en ruta, antes de concretar la compra, sin embargo, sufrieron un fatal accidente.

El medio argentino detalló que Erick Paredes perdió el control del auto, que comenzó a dar «trompos», finalmente impactando una Toyota Hilux. Este vehículo era conducido por Jorge Óscar Trejo (79).

Producto del choque, Laura Rosas perdió la vida en el lugar, mientras que Erick Paredes fue llevado a un centro médico, pero por la gravedad de las lesiones, falleció de un paro cardiaco mientras era sometido a una cirugía.

La despedida a la pareja

Una masiva despedida tuvo lugar en Porvenir este jueves, tierra de origen de ambos. Amigos, familiares y seguidores del automovilismo acompañaron con motores prendidos y banderas al féretro, en modo de homenaje a la pareja.

Desde Bagual Rally, equipo en el que competía el piloto, entregaron un emotivo mensaje: «Tu último prime. Descansa en paz, amigo Coyote».

Por otro lado, la Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo destacó a Erick «Coyote» Paredes por su «entusiasmo, alegría y pasión por los fierros».

También te podría interesar en tu Radio Corazón: Destacado actor rompe el silencio tras difundirse video que revelaba que vivía en la calle

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google