¡Todo pasando en Fiebre de Baile! Filtran que dos participantes pelearon en los estacionamientos de CHV: Usuarios reaccionaron al registro

Fiebre de Baile sigue marcando en rating. La competencia de baile es de lo más visto en la televisión nacional y recientemente se filtró que dos participantes tuvieron una discusión en el estacionamiento del canal.

Se trata de Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda, quienes han tenido varios roces desde que el ex Gran Hermano ingresó al programa de televisión.

Esto luego de varios comentarios irónicos por la participación de Coni Capelli. Es importante recordar que Rai y Coni tuvieron un acercamiento en la primera temporada de Gran Hermano.

Ahora, la parejita se habría garrado en los estacionamientos del canal, llegando a los gritos.

Fue el medio Duplos que viralizó el registro a través de sus redes sociales. Según detallan, esta habría sucedido en la jornada del lunes, luego de que Faloon en su rutina casi se diera un beso con su bailarín en Fiebre de Baile.

“Gente hay novedades, la Faloon con el Rai se están agarrando, peleando, discutiendo por celos. Rai le dice que no se suba al auto. Están discutiendo por un beso a alguien. Rai le está gritando a la Faloon», dice el relato del medio antes mencionado.

Reacciones de los usuarios a video de Raimundo y Faloon

Los ágiles cibernautas no demoraron en reaccionar a través de la publicación, donde dejaron cientos de comentarios opinando sobre la situación.

«Ella se lo busco», «Ella está celosa de la Cony», dijeron algunos usuarios.

Sin embargo, otros teorizaban sobre un supuesto «show» por parte de la pareja: «Si te dice bájate del auto, que falta de respeto. Aunque yo creo que es tongo para llamar la atención, les gusta la tele» y «No creo nada, a este par les encanta el show».

