¡Remezón en CHV! Revelan funa contra bailarín de Fiebre de Baile: «Compartía videos e imágenes íntimas»

En las últimas horas, una fuerte noticia ha impactado a Fiebre de Baile y Chilevisión, esto luego de que surgiera una funa contra uno de los miembros del equipo.

Se trata de Gabriel Alex Molina, quien ingresó junto a Carlyn Romero. Es importante recordar que la ex Gran Hermano ha sido una de las últimas participantes en entrar a la competencia.

Fue el medio Infama que dio a conocer la «funa colectiva» de la que se le acusa. En esta se expone que el joven de 22 años habría difundido registros íntimos de diversas mujeres a través de redes sociales.

Entre las mujeres afectadas, estaría su ex pareja, excompañeras de su establecimiento educacional, e incluso, algunas bailarinas de Fiebre de Baile.

Acusan a participante de Fiebre de Baile de difundir fotos íntimas

El medio antes mencionado expuso la información a través de sus redes sociales.

«A raíz de la aparición de Gabriel Molina en el programa ‘Fiebre de Baile’, nos vemos en la posición de aclarar ciertos temas, ya que, se ha distorsionado información«, comienza el escrito.

Además, agregan que: «Todo el problema con el señor Molina fue porque hacía difusión de imágenes extraídas desde el Instagram de las víctimas sin autorización (importante recalcar, porque en más de una oportunidad dijo que ‘eran aportes y material autorizado’), y también compartía videos e imágenes íntimas».

«Estas difusiones se hacían a través de la página de Reddit, con el fin de generar morbo y que la comunidad creciera. Además, también tenía un grupo de Telegram en el que, con más hombres, compartía imágenes sacadas de Instagram. Fotos íntimas, acompañado de comentarios de connotación sexual, afectando nuestra imagen como mujer y persona», continua la funa.

«Tampoco podemos dejar de lado que igual subía imágenes de sus actuales compañeras: Skarleth Labra y Geraldine Muñoz, con la misma índole, lo cual es preocupante, ya que ellas no manejan esa información por lo que creemos y no saben que tienen a un acosador al lado», concluye el comunicado.

Para cerrar, CHV habría tomado la decisión de desvincular al bailarín, según consignó Radio Pudahuel.

