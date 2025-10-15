¡Solo por tiempo limitado! Aprovecha la gran promoción de entradas para asistir a «La Corazón On Tour»

¡No hay excusa para quedar fuera de esta imperdible fiesta! Radio Corazón no quiere que nadie se pierda el tremendo mambo que se vivirá el próximo 22 de noviembre en el Estadio Guillermo Chacón de Machalí.

Por lo mismo, traemos una promoción especial por tiempo limitado para el esperado «Corazón On Tour».

Durante esta semana, podrás comprar tus entradas con un descuento exclusivo y asegurar tu puesto en el evento familiar más esperado del año.

Esta es la promoción para asistir a «La Corazón On Tour»

Si aún no tienes tu entrada, no te puedes perder la mansa ofertita que traemos para ti.

Pack 4 entradas Cancha por $55.000

Pack 4 entradas Cancha VIP por $95.000

Una oportunidad perfecta para asistir con tus amigos, pareja o familiares a disfrutar de una jornada única con lo mejor de la música tropical.

Recuerda que las entradas están disponibles a través del sistema Passline, y esta promoción tiene un tiempo definido. No te pierdas la chance de conocer a todo el equipo de La Número Uno de Chile, que te acompaña todos los días haciendo la jornada más llevadera.

No te quedes fuera y se parte de la primera edición de «La Corazón On Tour», donde Machalí se llenará de música, baile y la mejor energía.

¿Qué artistas se presentarán en «La Corazón On Tour»?

El escenario de Radio Corazón se prepara para recibir a grandes invitados, y es que un evento de estas características tenía que tener un cartel de lujo… y vaya que se cumplió.

Zúmbale Primo

Santaferia

Pablito Pesadilla

Paula Rivas

Ámerico

Cebolla y Bodoque

No te quedes fuera y asegura tu entrada. Nos vemos el 22 de noviembre en el Estadio Guillermo Chacón de Machalí.

