Querido comunicador confirma que será padre por primera vez junto a su pareja 11 años menor: «Fue todo muy rápido…»

Recientemente, un popular comunicador y también exfutbolista reveló que se convertirá en padre por primera vez.
Se trata de Cristián Basaure, comentarista de TNT Sports, quien dio a conocer que será papá a sus 44 años, junto a su pareja Renata Justiniano.
Fue a través de redes sociales que anunciaron la llegada de Facundo. Asimismo, el ex defensa conversó con LUN y entregó detalles de la llegada de su hijo, a quien esperan con muchas ansias.
“Es el primer hijo de los dos, así que estamos viviendo un proceso muy bonito. Una noticia tan importante como la espera de mi primer hijo me agarra en un muy buen momento, tanto en lo personal como en lo profesional, más maduro también”, comenzó diciendo.
Además, señaló que su relación con su pareja, quien tiene 32 años, comenzó hace un poco más de un año: «Fue todo muy rápido, superrápido. Nos conocimos y a los pocos meses quedó embarazada. Para nosotros ha sido una bonita historia de amor».
“Nos llevamos por 11 años, pero no se nota la diferencia, para nada. Nuestras formas de ser son muy parecidas, ella es muy madura, muy familiera, igual que yo», agregó.
Sobre como se conocieron, Cristián Basaure contó que «no te voy a engrupir, nos conocimos en una discoteca. Es todo muy extraño igual, porque yo no soy de ir a discos. Pero un día salí con un amigo y una amiga, conocí a Renata y no nos separamos más”.
